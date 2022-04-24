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Более 80% раненых защитников после лечения возвращаются на фронт, - Минобороны

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Украина, Воскресенье 24 апреля 2022 16:16
Более 80% раненых защитников после лечения возвращаются на фронт, - Минобороны Фото: большинство раненых военных после лечения возвращаются на фронт (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине более 80% защитников, которые были ранены и прошли лечение, возвращаются на фронт. Это стало возможным благодаря усилиям военных медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

"Мне удалось передать пасочки нашим раненым в один из госпиталей Украины и медицинскому коллективу, потому что надо понимать, что наши военные медики сегодня так же на фронте, они, по сути, отвечают за жизнь и здоровье наших раненых воинов", - отметила Маляр.

По ее словам, украинская военная медицина находится на достаточно высоком уровне, поскольку после лечения большинство военных снова возвращаются в строй.

"И, чтобы вы понимали, что это тоже огромная победа украинской военной медицины, чрезвычайно высокий процент раненых снова возвращается в строй - это более 80%... Я говорю об уровне военной медицины, качестве лечения и качестве реабилитации", - добавила замминистра.

Напомним, 21 апреля Украина и Россия осуществили шестой обмен пленными. Из плена удалось освободить 10 защитников и 9 гражданских.

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