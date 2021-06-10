Уряд визначив мінімальний запас газу у сховищах на початок опалювального сезону

Кабінет міністрів затвердив план заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства України до осінньо-зимового періоду 2021/22 року та його проходження. Документом даються доручення органам влади та державним підприємствам.

Планом передбачено на 15 жовтня 2021 року наявність природного газу в газосховищах в обсязі, достатньому для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/22 року, в тому числі забезпечення потреб побутових споживачів та підприємств теплопостачання, але не менш як 17 млрд куб. метрів.

Крім того, передбачено урегулювання питання щодо укладення підприємствами сфери теплоенергетики договорів (контрактів) про постачання природного газу, зокрема у частині реструктуризації заборгованостей теплових електростанцій і теплових електроцентралей з НАК "Нафтогаз України".