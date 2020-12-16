Кабмин определил госохрану и поездки чиновников приоритетом бюджетных расходов

Кабинет министров внес изменения в пункт 2 постановление от 11 октября 2016 г. № 710 "Об эффективном использовании государственных средств". Расходы на охрану государственных объектов и командировки чиновников будут финансироваться в первую очередь.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 16 декабря 2020 года, которое транслировалось на Youtube.

Согласно постановлению, перечень платежей, которые осуществляются Казначейством в первоочередном порядке, дополнен платежами на оплату товаров, работ и услуг по оснащению техническими средствами охраны объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

Кроме того, к первоочередным отнесены расходы общего фонда государственного бюджета на финансирование расходов на командировки (зарубежные и в пределах Украины) государственных служащих и иных лиц. Это касается лиц, которые направляются в командировку Офисом президента, Аппаратом Верховной рады, Секретариатом Кабинета министров, в составе делегаций во главе с президентом, председателем Верховной рады, премьер-министром, вице-премьер-министрами, министрами и в составе передовых групп, обеспечивающих подготовку визитов указанных должностных лиц.

Отметим, министр финансов Сергей Марченко подтвердил информацию о том, что Государственное казначейство прекратило финансирование некоторых бюджетных расходов и программ в конце 2020 года.

Напомним, расходы общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году составят 1,267 млрд гривен. Это на 39,4% больше, чем в 2020 году.