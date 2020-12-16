Кабмін визначив держохорону та поїздки чиновників пріоритетом бюджетних витрат

Кабінет міністрів вніс зміни до пункту 2 постанови від 11 жовтня 2016 р. № 710 "Про ефективне використання державних коштів". Витрати на охорону державних об’єктів та відрядження чиновників будуть фінансуватися в першу чергу.

Відповідна постанова ухвалена під час засідання уряду 16 грудня 2020 року, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з постановою, перелік платежів, що здійснюються Казначейством у першочерговому порядку, доповнений платежами на оплату товарів, робіт та послуг щодо оснащення технічними засобами охорони об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона.

Крім того, до першочергових віднесені видатки загального фонду державного бюджету на фінансування витрат на відрядження (закордонні та в межах) державних службовців, інших осіб. Це стосується осіб, які направляються у відрядження Офісом президента, Апаратом Верховної ради, Секретаріатом Кабінету міністрів, у складі делегацій на чолі з президентом, головою Верховної ради, прем’єр-міністром, віце-прем’єр-міністрами, міністрами та у складі передових груп, що забезпечують підготовку візитів зазначених посадових осіб.

Відзначимо, міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив інформацію про те, що Державне казначейство припинило фінансування деяких бюджетних витрат і програм наприкінці 2020 року.

Нагадаємо, видатки загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу президента у 2021 році складуть 1,267 млрд гривень. Це на 39,4% більше, ніж у 2020 році.