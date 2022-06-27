Кабмин определил даты начала и окончания 2022/23 учебного года в школах

Кабинет министров принял постановление о начале учебного года во время действия правового режима военного положения в Украине. Школы откроются 1 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 24 июня 2022 г. № 711.
"Установить продолжительность 2022/23 учебного года с 1 сентября 2022 г. по 30 июня 2023 года", - говорится в документе.
Постановлением поручается областным и Киевской городской военным администрациям вместе с учредителями учреждений образования обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации в каждой отдельной административно-территориальной единице.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Он отметил, что на прифронтовых и оккупированных территориях вернуться к очному обучению невозможно, поэтому там продолжится онлайн-формат.
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