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Уряд визначив дати початку та закінчення 2022/23 навчального року в школах

Фото: уряд визначив тривалість навчального року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив постанову Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні. Школи відкриються 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 24 червня 2022 р. № 711.

"Установити тривалість 2022/23 навчального року з 1 вересня 2022 р. по 30 червня 2023 року", - йдеться в документі.

Постановою доручається обласним та Київській міській військовим адміністраціям разом із засновниками закладів освіти забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навчальний рік розпочнеться 1 вересня у очному режимі. Він зазначив, що на прифронтових та окупованих територіях повернутися до очного навчання неможливо, тому там продовжиться онлайн-формат.

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