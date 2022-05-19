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Кабмин определил банки для выплат пенсий и зарплат бюджетникам во время военного положения

Новина українською →
Украина, Четверг 19 мая 2022 07:30
Кабмин определил банки для выплат пенсий и зарплат бюджетникам во время военного положения Фото: перечень банков для выплат пенсий и зарплат бюджетникам определен на время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял решение о выплатах пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной плате работникам бюджетных учреждений в течение действия военного положения. В это время перечень банков меняться не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 13 мая 2022 г. № 588.

Постановлением на время военного положения прекращается механизм определения и требований к банкам через которые проводятся выплаты.

"Установить, что перечень банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной платы работникам бюджетных учреждений, сформированный по состоянию на 24 февраля 2022 г., является актуальным и в него не вносятся изменения в течение периода действия военного положения, - говорится в документе.

По данным Минфина, уполномоченными являются 46 банков.

1.

Ощадбанк

2.

ПРИВАТБАНК

3.

Укрэксимбанк

4.

Укргазбанк

5.

АГРОПРОСПЕРИС БАНК

6.

Аккордбанк

7.

А-БАНК

8.

АЛЬФА-БАНК

9.

Банк Альянс

10.

БАНК ВОСТОК

11.

БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ

12.

Банк Кредит Днепр

13.

БАНК УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ

14.

Глобус Банк

15.

ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ БАНК ГРАНТ

16.

Идея Банк

17.

Индустриалбанк

18.

Коммерческий Индустриальный Банк

19.

КОНКОРД

20.

КРЕДИТВЕСТ БАНК

21.

КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК

22.

КРЕДОБАНК

23.

КРИСТАЛБАНК

24.

Львов

25.

МЕТАБАНК

26.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

27.

МОТОР-БАНК

28.

МТБ БАНК

29.

ОТП Банк

30.

ЮЖНЫЙ

31.

ПИРЕУС БАНК МКБ

32.

Поликомбанк

33.

Полтава-банк

34.

ПРАВЭКС БАНК

35.

ПроКредит Банк

36.

ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК

37.

РАДАБАНК

38.

Райффайзен Банк

39.

РВС БАНК

40.

СКАЙ БАНК

41.

ТАСКОМБАНК

42.

Укрстройинвестбанк

43.

УкрСиббанк

44.

Универсал Банк

45.

Юнекс Банк

46.

БАНК СИЧ

Напомним, по данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсии за I квартал 2022 года вырос на 378,92 гривен или на 9,5% до 4370,45 гривен.

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