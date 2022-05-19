Кабмин определил банки для выплат пенсий и зарплат бюджетникам во время военного положения
Кабинет министров принял решение о выплатах пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной плате работникам бюджетных учреждений в течение действия военного положения. В это время перечень банков меняться не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 13 мая 2022 г. № 588.
Постановлением на время военного положения прекращается механизм определения и требований к банкам через которые проводятся выплаты.
"Установить, что перечень банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной платы работникам бюджетных учреждений, сформированный по состоянию на 24 февраля 2022 г., является актуальным и в него не вносятся изменения в течение периода действия военного положения, - говорится в документе.
По данным Минфина, уполномоченными являются 46 банков.
|
1.
|
Ощадбанк
|
2.
|
ПРИВАТБАНК
|
3.
|
Укрэксимбанк
|
4.
|
Укргазбанк
|
5.
|
АГРОПРОСПЕРИС БАНК
|
6.
|
Аккордбанк
|
7.
|
А-БАНК
|
8.
|
АЛЬФА-БАНК
|
9.
|
Банк Альянс
|
10.
|
БАНК ВОСТОК
|
11.
|
БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ
|
12.
|
Банк Кредит Днепр
|
13.
|
БАНК УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ
|
14.
|
Глобус Банк
|
15.
|
ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ БАНК ГРАНТ
|
16.
|
Идея Банк
|
17.
|
Индустриалбанк
|
18.
|
Коммерческий Индустриальный Банк
|
19.
|
КОНКОРД
|
20.
|
КРЕДИТВЕСТ БАНК
|
21.
|
КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК
|
22.
|
КРЕДОБАНК
|
23.
|
КРИСТАЛБАНК
|
24.
|
Львов
|
25.
|
МЕТАБАНК
|
26.
|
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
|
27.
|
МОТОР-БАНК
|
28.
|
МТБ БАНК
|
29.
|
ОТП Банк
|
30.
|
ЮЖНЫЙ
|
31.
|
ПИРЕУС БАНК МКБ
|
32.
|
Поликомбанк
|
33.
|
Полтава-банк
|
34.
|
ПРАВЭКС БАНК
|
35.
|
ПроКредит Банк
|
36.
|
ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК
|
37.
|
РАДАБАНК
|
38.
|
Райффайзен Банк
|
39.
|
РВС БАНК
|
40.
|
СКАЙ БАНК
|
41.
|
ТАСКОМБАНК
|
42.
|
Укрстройинвестбанк
|
43.
|
УкрСиббанк
|
44.
|
Универсал Банк
|
45.
|
Юнекс Банк
|
46.
|
БАНК СИЧ
Напомним, по данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсии за I квартал 2022 года вырос на 378,92 гривен или на 9,5% до 4370,45 гривен.
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