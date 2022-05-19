Уряд визначив банки для виплат пенсій та зарплат бюджетникам протягом воєнного стану

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виплати пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ протягом дії воєнного стану. У цей час перелік банків змінюватися не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 13 травня 2022 р. № 588 .

Постановою на час воєнного стану припиняється механізм визначення та вимог до банків через які здійснюються виплати.

"Установити, що перелік банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, сформований станом на 24 лютого 2022 р., є актуальним та до нього не вносяться зміни протягом періоду дії воєнного стану, - йдеться в документі.

За даними Мінфіну, уповноваженими є 46 банків.

1. Ощадбанк 2. ПРИВАТБАНК 3. Укрексімбанк 4. Укргазбанк 5. АГРОПРОСПЕРІС БАНК 6. АКОРДБАНК 7. А-БАНК 8. АЛЬФА-БАНК 9. Банк Альянс 10. БАНК ВОСТОК 11. БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 12. Банк Кредит Дніпро 13. БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ 14. Глобус Банк 15. СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК ГРАНТ 16. Ідея Банк 17. ІНДУСТРІАЛБАНК 18. Комерційний Індустріальний Банк 19. КОНКОРД 20. КРЕДИТВЕСТ БАНК 21. КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 22. КРЕДОБАНК 23. КРИСТАЛБАНК 24. Львів 25. МЕTАБАНК 26. МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 27. МОТОР-БАНК 28. МТБ БАНК 29. ОТП Банк 30. ПІВДЕННИЙ 31. ПІРЕУС БАНК МКБ 32. ПОЛІКОМБАНК 33. Полтава-банк 34. ПРАВЕКС БАНК 35. ПроКредит Банк 36. ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК 37. РАДАБАНК 38. Райффайзен Банк 39. РВС БАНК 40. СКАЙ БАНК 41. ТАСКОМБАНК 42. УКРБУДІНВЕСТБАНК 43. УкрСиббанк 44. Універсал Банк 45. Юнекс Банк 46. БАНК СІЧ

Нагадаємо, за даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсії за I квартал 2022 року зріс на 378,92 гривень або на 9,5% до 4370,45 гривень.