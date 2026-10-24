Кабмін оновив визначення критичності: критерії підприємств мають переглянути за 10 днів

Після набуття змінами чинності центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації матимуть 10 днів, щоб переглянути критерії критичності. Під час цієї роботи вони повинні врахувати уточнене визначення критичної важливості.

Перегляду підлягають як галузеві, так і регіональні критерії. Оновлені вимоги мають погодити з Координаційним центром.

Чи втратять підприємства статус критично важливих

Перегляд критеріїв не означає, що всі підприємства автоматично втратять статус критично важливих. Рішення уряду також не передбачає автоматичної повторної оцінки кожної компанії.

У Міністерстві економіки та довкілля наголошують, що перегляд критеріїв є стандартною процедурою, яку відповідальні органи влади проводять регулярно.

Підприємства, які раніше отримали статус критично важливих за критеріями, що після перегляду залишаться без змін, збережуть його. За оцінкою міністерства, таких компаній має бути переважна більшість.