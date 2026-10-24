Кабмин обновил определение критичности: критерии предприятий пересмотрят за 10 дней

После вступления изменений в силу центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации будут иметь 10 дней, чтобы пересмотреть критерии критичности. В ходе этой работы они должны учесть уточненное определение критической важности.

Пересмотру подлежат отраслевые и региональные критерии. Обновленные требования должны быть согласованы с Координационным центром.

Утратят ли предприятия статус критически важных

Просмотр критериев не означает, что все предприятия автоматически лишатся статуса критически важных. Решение правительства также не предусматривает автоматическую повторную оценку каждой компании.

В Министерстве экономики и окружающей среды отмечают, что пересмотр критериев является стандартной процедурой, которую ответственные органы власти проводят регулярно.

Предприятия, ранее получившие статус критически важных по критериям, которые после просмотра останутся без изменений, сохранят его. По оценке министерства, таких компаний должно быть подавляющее большинство.