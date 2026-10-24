RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Кабмин обновил определение критичности: критерии предприятий пересмотрят за 10 дней

12:30 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: заседание Кабинета министров Украины (facebook.com/KabminUA)

Правительство уточнило определение критической важности предприятий. Поэтому центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии, по которым компании признают критически важными.

После вступления изменений в силу центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации будут иметь 10 дней, чтобы пересмотреть критерии критичности. В ходе этой работы они должны учесть уточненное определение критической важности.

Пересмотру подлежат отраслевые и региональные критерии. Обновленные требования должны быть согласованы с Координационным центром.

Утратят ли предприятия статус критически важных

Просмотр критериев не означает, что все предприятия автоматически лишатся статуса критически важных. Решение правительства также не предусматривает автоматическую повторную оценку каждой компании.

В Министерстве экономики и окружающей среды отмечают, что пересмотр критериев является стандартной процедурой, которую ответственные органы власти проводят регулярно.

Предприятия, ранее получившие статус критически важных по критериям, которые после просмотра останутся без изменений, сохранят его. По оценке министерства, таких компаний должно быть подавляющее большинство.

Напомним, 23 октября Кабмин финализовал изменения в систему бронирования работников. В частности, правительство упразднило возможность безусловного бронирования 100% персонала, в том числе на предприятиях энергетики и оборонно-промышленного комплекса.

В то же время для этих отраслей предусмотрена возможность подавать обоснованные обращения о полном бронировании при производственной потребности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кабинет Министров УкраиныУкраинаБронирование от мобилизации