Кабмін оновив виплати військовим: хто та скільки отримає

Кабінет міністрів України оновив виплати військовослужбовцям. Складові грошового забезпечення залежать від посади, звання, умов служби, наукових ступенів і звань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Військовослужбовець, який воює безпосередньо на лінії зіткнення, отримуватиме 20 100 гривень основного грошового забезпечення, а також 100 тисяч гривень за участь у бойових діях і 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення.
Одноразова грошова допомога при укладанні контракту:
Додаткова винагорода інструкторам учбових центрів - 15 000 - 30 000 гривень.
Винагорода курсантам за особливості навчання під час воєнного стану (особливого періоду) - 2 350 гривень.
Розмір виплати у разі полону чи зникненні безвісти - 100 000 гривень.
Виплати за знищену техніку ворога:
Нагадаємо, закон про мобілізацію в Україні вже підписаний президентом Володимиром Зеленський. Він набере чинності з 18 травня.
Міноборони показало повний перелік змін у процесі мобілізації.
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