Кабмин обновил выплаты военным: кто и сколько получит

Кабинет министров Украины обновил выплаты военнослужащим. Составляющие денежного довольствия зависят от должности, звания, условий службы, научных степеней и званий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Военнослужащий, который воюет непосредственно на линии соприкосновения, будет получать 20 100 гривен основного денежного обеспечения, а также 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях и 70 тысяч гривен за каждые 30 дней на линии боевого соприкосновения.
Единовременная денежная помощь при заключении контракта:
Дополнительное вознаграждение инструкторам учебных центров - 15 000 - 30 000 гривен.
Вознаграждение курсантам за особенности обучения во время военного положения (особого периода) - 2 350 гривен.
Размер выплаты в случае плена или пропажи без вести - 100 000 гривен.
Выплаты за уничтоженную технику врага:
Напомним, закон о мобилизации в Украине уже подписан президентом Владимиром Зеленским. Он вступит в силу с 18 мая.
Минобороны показало полный перечень изменений в процессе мобилизации.
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