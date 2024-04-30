Кабмин обновил выплаты военным: кто и сколько получит

Мобилизация в Украине

Напомним, закон о мобилизации в Украине уже подписан президентом Владимиром Зеленским. Он вступит в силу с 18 мая.

Минобороны показало полный перечень изменений в процессе мобилизации.

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