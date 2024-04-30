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Кабмин обновил выплаты военным: кто и сколько получит

Фото: Кабмин обновил выплаты военным (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины обновил выплаты военнослужащим. Составляющие денежного довольствия зависят от должности, звания, условий службы, научных степеней и званий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Военнослужащий, который воюет непосредственно на линии соприкосновения, будет получать 20 100 гривен основного денежного обеспечения, а также 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях и 70 тысяч гривен за каждые 30 дней на линии боевого соприкосновения.

Единовременная денежная помощь при заключении контракта:

  • рядовой состав - 24 224 гривен;
  • сержантский и старшинский состав - 27 252 гривен;
  • офицерский состав - 30 280 гривен.
  • Выплата раненым, которые не могут исполнять обязанности - 20 100 гривен.

Дополнительное вознаграждение инструкторам учебных центров - 15 000 - 30 000 гривен.

Вознаграждение курсантам за особенности обучения во время военного положения (особого периода) - 2 350 гривен.

Размер выплаты в случае плена или пропажи без вести - 100 000 гривен.

Выплаты за уничтоженную технику врага:

  • корабль 1 ранга - более 243 тысяч гривен, 2 ранга - более 182 тысяч гривен, 3 ранга - более 121 тысяч гривен, 4 ранга - 97400 гривен;
  • боевой самолет и зенитно-ракетные комплексы - более 121 тысячи гривен;
  • реактивная система залпового огня - более 60 тысяч гривен;
  • тактический ракетный комплекс, военный самолет - более 54 тысяч гривен;
  • танк, наземная артиллерия и боевые вертолеты - 48 720 гривен.
 

 

Мобилизация в Украине

Напомним, закон о мобилизации в Украине уже подписан президентом Владимиром Зеленским. Он вступит в силу с 18 мая.

Минобороны показало полный перечень изменений в процессе мобилизации.

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