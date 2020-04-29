Кабмин ограничил зарплаты руководителей госпредприятий на время карантина

Кабинет принял решение об ограничении зарплат руководителей государственных предприятий, включая госбанки, а также членов наблюдательных советов на время карантина. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Согласно постановлению, начиная с апреля и в течение месяца, в котором отменяется карантин, зарплата не может превышать 47 тыс. грн.

"Также в условиях коронакризиса, когда все затянули пояса, мы не можем допустить, чтобы топ-чиновники, члены наблюдательных советов получали космические зарплаты и премии. Мы сегодня будем рассматривать ограничения таких зарплат и премий. Так же, как и ограничили их уже большинству людей, которые связаны с государственной службой, особенно, руководителей", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2020 года составила 11446 грн, что на 11,8% больше по сравнению мартом 2019 года и на 5,5% больше по сравнению с февралем текущего года.

Напомним, согласно новому макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн).