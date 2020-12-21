Кабмин официально назначил Мельника главой ГФС

Фото: Вадим Мельник (logos-ukraine.com.ua)

Кабинет министров назначил Вадима Мельника главой Государственной фискальной службы. С ним заключили контракт на прохождение госслжубы на период действия карантина.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан.

Мельник до 2013 года возглавлял управление по расследованию особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов. В 2014 году он занимал пост заместителя начальника Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы. Впоследствии Мельник возглавил это управление. С должности уволился в 2016 году.

Напомним, с конца ноября обязанности главы ГФС исполнял Дмитрий Сосинович.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня правительство назначило Юрия Витренко на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики. В свою очередь, Ольгу Буславец с занимаемой должности уволили.

Кроме этого, сегодня утром Кабинет министров также провел ряд кадровых назначений в правительстве.