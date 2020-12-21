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Кабмін офіційно призначив Мельника головою ДФС

Київ, Понеділок 21 грудня 2020 21:21
Кабмін офіційно призначив Мельника головою ДФС
Фото: Вадим Мельник (logos-ukraine.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Кабінет міністрів призначив Вадима Мельника головою Державної фіскальної служби. З ним уклали контракт на проходження держслужби на період дії карантину.

Про це в Facebook повідомив представник уряду в парламенті, народний депутат Василь Мокан.

Мельник до 2013 року очолював управління з розслідування особливо важливих справ, а також працював в Міністерстві доходів і зборів. У 2014 році він обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби. Згодом Мельник очолив це управління. З посади звільнився в 2016 році.

Нагадаємо, з кінця листопада обов'язки голови ДФС виконував Дмитро Сосинович.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні уряд призначив Юрія Вітренка на посаду першого заступника і виконуючого обов'язки міністра енергетики. У свою чергу, Ольгу Буславець з займаної посади звільнили.

Крім цього, сьогодні вранці Кабінет міністрів також провів ряд кадрових призначень в уряді.

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