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Государственную фискальную службу возглавил чиновник времен Януковича

Киев, Среда 09 декабря 2020 18:06
Государственную фискальную службу возглавил чиновник времен Януковича
Фото: Вадим Мельник (logos-ukraine.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров Украины назначил главой Государственной фискальной службы Вадима Мельника. Он до 2013 года возглавлял управление по расследованию особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов.

Решение о назначении приняли на сегодняшнем заседании Кабмина.

Мельник в 2014 году находился на должности заместителя начальника Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы. Затем Мельник возглавлял это управление. С должности уволился в 2016 году.

Напомним, с конца ноября обязанности главы ГФС исполняет Дмитрий Сосинович. Он сменил Сергея Солодченко, который был исполняющим обязанности главы службы с марта 2020 года.

В конце октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова выразила недовольство работой ГФС под руководством Сергея Солодченко.

Кроме того, сегодня Кабмин согласовал назначение главы Днепропетровской ОГА. Правительство предлагает президенту назначить на эту должность бывшего руководителя Днепропетровской области.

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