Кабмин одобрит программу восстановления местных дорог

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство в ходе заседании 5 июля примет программу восстановления местных дорог. Об этом премьер-министр заявил в ходе заседания Кабмина, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гройсмана, государственное предприятие автомобильных дорог "Укравтодор" разработало соответствующую программу финансирования восстановления этих дорог.

"Мы приняли решение создать еще одну программу - программу восстановления именно этих дорог. Для того, чтобы мы объединили районные центры, областные центры. Нам нужна программа финансирования... Такую программу разработал "Укравтодор". Сегодня мы его рассмотрим и поддержим", - заявил он.

Напомним, ранее в Украине повысили требования к качеству асфальта: так, новые строительные нормы содержат рекомендательное требование - применять модифицированные битумы при укладке асфальтобетонного покрытия на большинстве трасс.

Как писало РБК-Украина ранее, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций. Из масштабных проектов - это капитальный ремонт дороги М-01 от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области, включая объездную дорогу города Бровары.