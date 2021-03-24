Кабмин одобрил отчет о выполнении бюджета-2020 с самым большим дефицитом за 10 лет

Кабинет министров Украины одобрил отчет о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Дефицит госбюджета составил 217 611 млн гривен.
Распоряжение было принято во время заседания правительства 24 марта, которое транслировалось на Youtube.
Согласно документу, бюджет выполнен по доходам в сумме 1076 027 млн гривен, по расходам - 1288 121,3 млн гривен, по объему возврата кредитов - 9 517,2 млн гривен и по объему предоставления кредитов - 15 033,9 млн гривен с дефицитом в сумме 217 611 млн гривен.
Напомним, по данным Счетной палаты, несмотря на перевыполнение плана доходов государственного бюджета за 2020 год, расходы были меньше плана на 67,3 млрд грн, или на 5%.
Из-за невыполнения плана расходов дефицит госбюджета составил 217 млрд грн, что на 83,4 млрд грн (27,8%) меньше плана и в пределах установленного в законе предельного объема - 298 млрд грн. Однако в сравнении с 2019 годом дефицит государственного бюджета вырос в 2,7 раза и стал самым большим за последние десять лет.
Как сообщало РБК-Украина, дефицит госбюджета 2020 года составил 5,3% от ВВП. В 2021 году он запланирован в пределах 5,5%