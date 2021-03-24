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Уряд схвалив звіт про виконання бюджету-2020 з найбільшим дефіцитом за 10 років

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України схвалив звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2020 рік". Дефіцит держбюджету склав 217 611 млн гривень.

Розпорядження було ухвалено під час засідання уряду 24 березня, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з документом, бюджет виконаний за доходами в сумі 1076 027 млн гривень, за видатками - 1288 121,3 млн гривень, за обсягом повернення кредитів - 9 517,2 млн гривень та за обсягом надання кредитів - 15 033,9 млн гривень з дефіцитом у сумі 217 611 млн гривень.

Нагадаємо, за даними Рахункової палати, попри перевиконання плану доходів державного бюджету за 2020 рік, видатки були менші плану на 67,3 млрд грн, або на 5%.

Через невиконання плану видатків дефіцит держбюджету становив 217 млрд грн, що на 83,4 млрд грн (27,8%) менше плану і в межах встановленого у законі граничного обсягу - 298 млрд грн. Однак у порівнянні з 2019 роком дефіцит державного бюджету зріс у 2,7 рази і став найбільшим за останні десять років.

Як повідомляло РБК-Україна, дефіцит держбюджету 2020 року склав 5,3% від ВВП. У 2021 році він запланований в межах 5,5%

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