Кабмин одобрил законопроект о рынке труда

Кабинет министров одобрил законопроект о рынке труда. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал премьер-министра Алексея Гончарука.

Гончарук отмечает, что законопроект предусматривает:

сохранение и расширение социальных прав работников; увеличение количества легальных рабочих мест; равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда; повышение доходов работников по всей Украине; гармонизация украинского законодательства с европейским.

В декабре министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в Украине за год снизился уровень безработицы.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины осуществит перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста. Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

Напомним, максимальное пособие по безработице увеличится с 1 декабря 2019 года с 8028 грн до 8408 грн в месяц. Соответствующая норма содержится в законе о государственном бюджете на 2019 год. Согласно закону, прожиточный минимум для трудоспособных лиц возрастет с 2007 грн. до 2102 грн. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимальной помощи по безработице.