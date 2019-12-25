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В Украине снизился уровень безработицы

Новости » Общество     25.12.2019 - 14:19
В Украине снизился уровень безработицы
Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

Уровень безработицы снизился на 0,7% в сравнении с прошлым годом

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в Украине за год снизился уровень безработицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Милованова.

По данным министра, уровень безработицы снизился на 0,7% в сравнении с прошлым годом.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет уменьшился до 7,3% (по сравнению с 8,0% в III кв. 2018 года), в трудоспособном возрасте - до 7,6%. Количество безработного населения в возрасте 15-70 лет, так и в трудоспособном возрасте уменьшилась и сформировалась почти на одинаковом уровне (1 329 тыс. человек и 1 328 тыс. человек соответственно)", - сообщил Милованов.

По словам, Милованова, рост занятости и снижение безработицы вызвано прежде всего продолжением высокой экономической активности.

"На объемы предложения рабочей силы на рынке труда влияло дальнейшее увеличение объемов необходимого для выхода на пенсию страхового стажа, а также высокая динамика роста уровня оплаты труда (реальная заработная плата в III кв. 2019 года выросла на 9,0% г/г, производительность труда в III кв. 2019 года выросла на 2,5% г/г)", - резюмировал министр экономики.

Ранее Милованов рассказал о макроэкономических рисках для Украины. По его словам, наибольший макроэкономический риск для Украины - внешний. В частности, это падение цен на металл.

Добавим, по показателю валового внутреннего продукта (ВВП) на основе паритета покупательной способности доля экономики Украины составляет 0,3% от мирового ВВП. Больше всего этому способствует отечественный аграрный сектор

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Новости Украины безработицаТимофей Милованов
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