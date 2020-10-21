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Кабмин одобрил законопроект о публичных консультациях с госвластью

Автор: РБК-Украина

В среду, 21 октября, правительство одобрило проект закона о публичных консультациях с государственной властью. Он является частью выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"В документе четко определяется круг лиц и принципы, по которым проводят такие консультации при принятии решений органами государственной власти. Это будет способствовать расширению прав и свобод наших граждан, а также развитию гражданского общества", - заявил он.

Напомним, в сентябре Кабмин презентовал план приоритетных действий на 2020 год, среди которых работа с Европейским Союзом над "промышленным безвизом" и обновлением Соглашения об ассоциации.

Как писало РБК-Украина, ранее в Евросоюзе рассказали о дальнейших планах в евроинтеграции Украины в аспектах экономики, стандартов, бизнеса и науки.

Отметим, ранее Кабинет министров также утвердил Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года, что предусмотрено выполнением Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

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