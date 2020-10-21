Кабмін схвалив законопроект про публічні консультації з держвладою

У середу, 21 жовтня, уряд схвалив проект закону про публічних консультаціях з державною владою. Він є частиною виконання Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"У документі чітко визначається коло осіб та принципи, за якими проводять такі консультації при прийнятті рішень органами державної влади. Це буде сприяти розширенню прав і свобод наших громадян, а також розвитку громадянського суспільства", - заявив він.

Нагадаємо, у вересні Кабмін презентував план пріоритетних дій на 2020 рік, серед яких робота з Європейським Союзом над "промисловим безвизом" і оновленням Угоди про асоціацію.

Як писало РБК-Украина, раніше в Євросоюзі розповіли про подальші плани в євроінтеграції України в аспектах економіки, стандартів, бізнесу і науки.

Зазначимо, раніше Кабінет міністрів також затвердив Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року, що передбачено виконанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.