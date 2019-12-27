Кабмин одобрил законопроект о децентрализации

Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О засадах административно-территориального устройства Украины" (о децентрализации). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в своем Telegram-канале.

Как сообщил Гончарук, законопроектом определяется четкая процедура решения вопросов административно-территориального устройства. В частности, предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная республика Крым. Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины.

"Правительство одобрило законопроект, который определяет четкие процедуры решения вопросов административно-территориального устройства. Подчеркиваю, что мы определяем процедуры - не меняем действительный админтерустройства", - написал Гочарук.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский зарегистрировал 13 декабря в Верховной раде законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)".

Как писало РБК-Украина ранее, спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации. По его словам, на сегодняшний день появилась практическая возможность довести реформу до конца.