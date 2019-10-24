Кабмин одобрил закон о заключении международных договоров в электронной форме

Кабинет министров Украины одобрил законопроект "Об отказе от заявления Украины к Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу правительства.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, законопроект предусматривает отказ Украины от заявления, сделанного при присоединении к Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, которым заключение внешнеэкономических договоров купли-продажи товаров разрешалось только в письменной форме.

Подчеркивается, что сегодня такой подход не соответствует законодательству Украины, которое позволяет заключать контракты не только в письменной, но и в электронной форме.

"Принятие этого закона повысит деловую активность путем увеличения возможностей для заключения международных договоров купли-продажи товаров. Кроме того, такое решение подтверждает приверженность Украины глобальным тенденциям прозрачности и упрощения трансграничных операций, а также свидетельствует о готовности нашего государства развивать сотрудничество с ООН в сфере международной торговли" - указал министр.

Напомним, правительство инициирует отмену обязательной публикации законов и других нормативных актов в "Урядовом курьере".

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров предлагает усилить уголовную ответственность за контрабанду.