Кабмін схвалив закон щодо укладення міжнародних договорів в електронній формі

Кабінет міністрів України схвалив законопроект "Про відмову від заяви України до Конвенції Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу уряду.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, законопроект передбачає відмову України від заяви, зробленої під час приєднання до Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, якою укладення зовнішньоекономічних договорів купівлі-продажу товарів дозволялося лише у письмовій формі.

Підкреслюється, що на сьогодні такий підхід не відповідає законодавству України, яке дозволяє укладати контракти не лише у письмовій, а й в електронній формі.

"Прийняття цього закону підвищить ділову активність шляхом збільшення можливостей для укладання міжнародних договорів купівлі-продажу товарів. Крім того, таке рішення підтверджує прихильність України глобальним тенденціям прозорості і спрощення транскордонних операцій, а також засвідчує готовність нашої держави розвивати співробітництво з ООН у сфері міжнародної торгівлі", - вказав міністр.

Нагадаємо, уряд ініціює скасування обов'язкової публікації законів та інших нормативних актів в "Урядовому кур'єрі".

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів пропонує посилити кримінальну відповідальність за контрабанду.