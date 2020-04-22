Кабмін схвалив закон щодо посилення захисту прав дітей

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проектом пропонується скоротити строки судового розгляду справ, що стосуються усиновлення

Кабінет міністрів України у ході сьогоднішнього засідання схвалив законопроект, який передбачає забезпечення захисту прав та інтересів дітей шляхом скорочення процесуальних строків судового розгляду справ, що стосуються усиновлення, встановлення опіки, піклування, позбавлення батьківських прав, відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції.

Зокрема, проектом пропонується передбачити, що підготовче провадження у справах про позбавлення батьківських прав та про відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав має бути проведене протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження.

Також у законопроекті прописано, що суд має розпочати розгляд справи про позбавлення батьківських прав та про відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав по суті не пізніше наступного робочого дня з дня закінчення підготовчого провадження у таких справах.

Разом з тим передбачається встановити, що суд розглядає справи про усиновлення протягом розумного строку, але не більше тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі. Крім того, проектом пропонується виключення положень щодо участі присяжних у розгляді справ окремого провадження.

Нагадаємо, у кінці вересня 2019 року у Верховній раді України анонсували розробку законопроектів у сфері усиновлення.

Як писало РБК-Україна, у березні 2018 року депутати Верховної ради 8 скликання не підтримали законопроект про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.