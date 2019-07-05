Кабмин одобрил стратегию восстановления местных дорог

Кабинет министров Украины в ходе заседании 5 июля одобрил стратегию восстановления местных дорог. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гройсмана, государственное предприятие автомобильных дорог "Укравтодор" разработало соответствующую программу финансирования восстановления этих дорог.

"Я предлагаю утвердить стратегию... Принимается?.. Работаем дальше", - заявил глава Кабмина.

Так, восстанавливать дороги местного значения планируется с использованием технологий цементнобетонного покрытия, которое производится в Украине, уже со следующего строительного сезона.

"Есть вопрос дорог между райцентрами - это дороги местного значения. Десятилетиями они вообще не ремонтировались. Ежегодно их немного латают, но это уже не помогает. Мы приняли решение создать программу восстановления именно этих дорог и сегодня принимаем решение. Мы объединяем областные центры качественными дорогами и будем соединять качественными дорогами районные центры. Со следующего строительного сезона - продолжим строить областные центры и пойдем на уровень ниже - районные дороги", - сказал глава Кабмина.

Отметим, стратегию восстановления территориальных автомобильных дорог представил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак.

Напомним, в начале заседания Кабмина Гройсман заявил, что правительство примет программу восстановления местных дорог.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине повысили требования к качеству асфальта: так, новые строительные нормы содержат рекомендательное требование - применять модифицированные битумы при укладке асфальтобетонного покрытия на большинстве трасс.

Подчеркнем также, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций.