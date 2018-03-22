КМУ одобрил подписание соглашения с США о налоговых требованиях к иностранным счетам

Соответствующие изменения в законодательство Украины направлены на рассмотрение парламента

Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашения между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act). Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 21 марта, передает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Законопроект, предлагаемый на рассмотрение Верховной Рады Украины, утверждает завершение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу требований правительства США.

Проектом предусмотрено: определение понятий подотчетный счет и его владельцев, финансовый агент и финансовый счет; особенности представления отчетности по подотчетным счетами; сбор и получение налоговой информации контролирующими органами от финансовых агентов; наложении штрафа за непредставление, представление с нарушениями или с недостоверными сведениями или ошибками отчетов о подотчетных счетах (указанная норма направлена, в первую очередь, на стимулирование финансовых агентов соблюдать законодательство об обязанности представления отчета о подотчетных счетах).

Указанные изменения в законодательство Украины позволят осуществлять обмен информацией не только в рамках соглашения по применению положений FATCA, но и других международных договоров, содержащих положения об обмене информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, или заключенных на их основании межведомственных договоров, в том числе осуществления автоматического обмена информацией в соответствии со стандартом отчетности CRS.

Напомним, по данным Financial Secrecy Index, который составляет британская неправительственная организация Tax Justice Network, США и Швейцария лидируют в рейтинге "налоговых убежищ".

Так, не предоставляя информацию налоговым органам в других странах, США создали собственную систему сбора данных об активах американских граждан за рубежом - FATCA.