Кабмин одобрил соглашение с Италией о признании водительских прав

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, удостоверение водителя, который переезжает на постоянное место жительства в Украину, действительно на территории Украины в течение 60 дней и после этого подлежит замене. Замена таких удостоверений производится после прохождения лицом медицинского осмотра и сдачи теоретического и практического экзаменов.

В свою очередь законодательство Италии после окончания установленного периода управления транспортными средствами на территории Италии требует от граждан Украины, которые переезжают на жительство в Италию и хотят продолжать управлять транспортными средствами, обменять украинское водительское удостоверение на итальянское. В настоящее время порядок такого обмена предусматривает сдачу теоретического и практического экзаменов.

"Цель соглашения заключается в создании возможности для граждан Украины и Италии, которые переезжают на жительство в государство другой стороны, проводить обмен водительских удостоверений по упрощенной процедуре", - говорится в документе.