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Украина и Италия продлили признание водительских прав

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Среда 21 июля 2021 19:33
Украина и Италия продлили признание водительских прав Фото: Украина и Италия продлили признание водительских прав (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Риме 20 июля было подписано межправительственное соглашение, согласно которому украинские удостоверения водителя вновь признаются в Италии. Договоренность будет действовать в течение пяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр постоянной инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини.

Действие соглашения распространяется на граждан Украины, которые:

  • легально проживают в Италии;
  • являются резидентами страны менее четырех лет;
  • имеют действительные украинские водительские права.

"Соглашение заключено сроком на 5 лет, вступит в силу через 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления Сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 июня в Италии перестали признавать украинские водительские права, поскольку между странами утратило силу соответствующее соглашение. Соглашение было подписано в 2015 году.

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Украина Италия водительские права
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