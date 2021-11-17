Кабмін схвалив угоду з Італією про визнання водійських прав

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, посвідчення водія, що належить особі, яка переїжджає на постійне місце проживання в Україну, дійсне на території України протягом 60 днів з дати видачі органами та підрозділами ДМС документів на постійне проживання в Україні і після цього підлягає заміні. Заміна таких посвідчень проводиться після проходження особою медичного огляду та складення теоретичного і практичного іспитів.

У свою чергу законодавство Італії після закінчення встановленого періоду керування транспортними засобами на території Італії вимагає від громадян України, які переїжджають на проживання в Італію та хочуть продовжувати керувати транспортними засобами, обміняти українське посвідчення водія на італійське. На цей час порядок такого обміну передбачає здачу теоретичного та практичного іспитів.

"Мета угоди полягає у створенні можливості для громадян України та Італії, які переїжджають на проживання в державу іншої сторони, здійснювати обмін посвідчень водія за спрощеною процедурою", - йдеться в документі.