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Кабмин одобрил соглашение с Италией о признании водительских прав

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Украина, Среда 17 ноября 2021 13:33
Кабмин одобрил соглашение с Италией о признании водительских прав Фото: Украина и Италия упростят признание водительских прав (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Итальянской Республики о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Соглашение было подписано 20 июля 2021 года в г. Рим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 17 ноября, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, удостоверение водителя, который переезжает на постоянное место жительства в Украину, действительно на территории Украины в течение 60 дней и после этого подлежит замене. Замена таких удостоверений производится после прохождения лицом медицинского осмотра и сдачи теоретического и практического экзаменов.

В свою очередь законодательство Италии после окончания установленного периода управления транспортными средствами на территории Италии требует от граждан Украины, которые переезжают на жительство в Италию и хотят продолжать управлять транспортными средствами, обменять украинское водительское удостоверение на итальянское. В настоящее время порядок такого обмена предусматривает сдачу теоретического и практического экзаменов.

"Цель соглашения заключается в создании возможности для граждан Украины и Италии, которые переезжают на жительство в государство другой стороны, проводить обмен водительских удостоверений по упрощенной процедуре", - говорится в документе.

Напомним, в Риме 20 июля было подписано межправительственное соглашение, согласно которому украинские водительские удостоверения признаются в Италии. Договоренность будет действовать в течение пяти лет.

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Кабинет Министров Украины
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