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Кабмин одобрил санкции против Беларуси. Окончательное решение за СНБО

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины одобрил введение санкций против Беларуси. В течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

Отметим, проект постановления был одобрен без обсуждения, поэтому на заседании Кабинета министров не озвучили новые подробности. В материалах на сайте правительства санкционного списка нет.

РБК-Украина сегодня писало, что украинская сторона намерена ввести санкции с учетом решений Совета ЕС об ограничительных мерах против причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в 2020 году.

Киев готовит санкции за нарушение прав человека в Беларуси, репрессии и насильственное подавление мирных протестов, пытки, а также незаконные задержания, в том числе, граждан Украины. Согласно постановлению, санкции против Беларуси отвечают требованиям защиты национальных интересов Украины.

Напомним, с августа 2020 года Европейский союз ввел уже четыре пакета санкций против Беларуси, в том числе секторальные, которые затронут экспорт основных видов белорусской продукции.

Кроме того, под персональными санкциями ЕС находится руководство силовых ведомств страны, нелегитимный президент Александр Лукашенко и другие.

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