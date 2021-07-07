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Кабмін схвалив санкції проти Білорусі. Остаточне рішення за РНБО

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України схвалив введення санкцій проти Білорусі. Протягом місяця санкційний список передадуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

Зазначимо, проект постанови було схвалено без обговорення, тому на засіданні Кабінету міністрів не озвучили нові подробиці. У матеріалах на сайті уряду санкційного списку немає.

РБК-Україна сьогодні писало, що українська сторона має намір ввести санкції з урахуванням рішень Ради ЄС про обмежувальні заходи проти причетних до фальсифікації виборів президента Білорусі в 2020 році.

Київ готує санкції через порушення прав людини в Білорусі, репресії і насильницьке придушення мирних протестів, тортури, а також незаконні затримання, в тому числі, громадян України. Згідно з постановою, санкції проти Білорусі відповідають вимогам захисту національних інтересів України.

Нагадаємо, з серпня 2020 року Європейський союз ввів вже чотири пакети санкцій проти Білорусі, в тому числі секторальні, які торкнуться експорту основних видів білоруської продукції.

Крім того, під персональними санкціями ЄС знаходиться керівництво силових відомств країни, нелегітимний президент Олександр Лукашенко та інші.

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РНБОБілорусьСанкції