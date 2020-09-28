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Кабмин одобрил распоряжение для привлечения 6 млн евро на ядерную безопасность

Автор: Юлия Струк

Кабинет министров принял распоряжение для привлечения 6 млн евро на ядерную безопасность на своем внеочередном заседании. Этот документ предусматривает создание правовых оснований для заключения соглашения с Еврокомиссией в сфере ядерной безопасности.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Проектом соглашения предусматривается реализация проекта с бюджетом 6,6 млн евро (вклад ЕС - 5,9 млн евро)", - указано в сообщении.

Проект состоит из двух частей: интегрирование культуры безопасности и операционной эффективности в обращении с радиоактивными отходами и поддержка в создании интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга, охватывающей всю территорию Украины.

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"Создание автоматизированной системы радиационного мониторинга будет достигаться путем интеграции существующих объектовых систем мониторинга в единую систему и с помощью модернизации устаревшего оборудования, пунктов наблюдения и создания эффективных процедур обмена информацией", - отмечают Кабмине.

От подписания соглашения в правительстве ожидают усовершенствования безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, а также экологической реабилитации бывших ядерных объектов.

Напомним, в Украине могут утвердить новый Устав по охране Национальной гвардией ядерных установок: в начале августа КМУ внес в Верховную раду соответствующий проект закона №3947.

Как писало РБК-Украина, в Украине могут появиться эксперты по радиационной защите, которые будут консультировать органы власти; правительство подало в Раду соответствующий проект закона №3869.

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