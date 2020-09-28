Кабмін схвалив розпорядження для залучення 6 млн євро на ядерну безпеку

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження для залучення 6 млн євро на ядерну безпеку на своєму позачерговому засіданні. Цей документ передбачає створення правових підстав для укладення угоди з Єврокомісією у сфері ядерної безпеки.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Проектом угоди передбачається реалізація проекту з бюджетом 6,6 млн євро (внесок ЄС - 5,9 млн євро)", - вказано у повідомленні.

Проект складається з двох частин: інтегрування культури безпеки та операційної ефективності у поводженні з радіоактивними відходами та підтримка у створенні інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу, що охоплює всю територію України.

"Створення автоматизованої системи радіаційного моніторингу буде досягатися шляхом інтеграції існуючих об’єктових систем моніторингу в єдину систему та за допомогою модернізації застарілого обладнання, пунктів спостереження і створення ефективних процедур обміну інформацією", - зазначають Кабміні.

Від підписання угоди в уряді очікують удосконалення безпечного поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, а також екологічної реабілітації колишніх ядерних об’єктів.

Нагадаємо, в Україні можуть затвердити новий Статут з охорони Національною гвардією ядерних установок: на початку серпня КМУ вніс до Верховної ради відповідний проект закону №3947.

Як писало РБК-Україна, в Україні можуть з'явитися експерти з радіаційного захисту, які будуть консультувати органи влади; уряд подав до Ради відповідний проект закону №3869.