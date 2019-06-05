Кабмин одобрил проведение аукционов по продаже электроэнергии

Кабинет министров Украины на заседании 5 июня утвердил порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии для запуска нового рынка. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Принятым постановлением определяется единый механизм проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам, поскольку действующей моделью Оптового рынка электроэнергии не предусмотрен такой вид продажи.

Под действие постановления попадают производители электроэнергии - госпредприятия и предприятия, доля государства в уставном капитале которых составляет 50% и больше, а также предприятия, в уставном капитале которых 50% и более акций (долей, паев) принадлежит другим обществам, акционером которых является государство и владеет в них контрольным пакетом акций.

Организация аукционов необходима для реализации механизма ПСО, который гарантирует низкие цены на электроэнергию для населения. Документ регламентирует работу НАЭК "Энергоатом", ПАО "Укргидроэнерго" и ПАО "Центрэнерго". Аукционы пока будут проходить на Украинской энергетической бирже.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины на заседании 5 июня возложил публичные специальные обязательства (PSO) по поставке электроэнергии населению с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго".

В то же время и.о. директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил о том, что расчеты НКРЭКУ показывают, что в результате принятия проекта о ПСО, разработанного Минэнерго, цены на электричество для промышленности и других потребителей, кроме населения, вырастут на 42%.