Кабмин одобрил Программу действий правительства

Кабинет Министров Украины в воскресенье, 29 сентября, одобрил Программу действий правительства и еще несколько законопроектов, а также сделал ряд кадровых назначений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Так, правительство утвердило пакет проектов законов для упорядочения деятельности по добыче янтаря, предусматривающие, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны облсоветов и продажу разрешений через открытые электронные аукционы.

Кроме того, одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине и закона по повышению эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития.

Также сообщается, что Кабмин начал работу над инструментами удешевление кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения, приняв соответствующее распоряжение.

В нескольких министерствах назначили заместителей министров:

в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заместителями министра назначены Метелева Инна Дмитриевна и Свириденко Юлия Анатольевна;

заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды назначена Ставчук Ирина Ивановна;

в Министерстве развития общин и территорий заместителем министра по вопросам европейской интеграции назначили Чаплинского Юлиана Михайловича

Правительство также одобрило ряд увольнений:

в Министерстве энергетики и угольной промышленности Бойко Наталью Андреевну - с должности заместителя Министра по вопросам европейской интеграции;

в Фонде государственного имущества - Асташева Евгения Викторовича - с должности заместителя председателя;

в Министерстве энергетики и угольной промышленности - Немчинова Максима Александровича - с должности государственного секретаря Министерства.

Лидию Гаврилову уволили с должности председателя Государственной аудиторской службы.

Напомним, 27 сентября первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная рада уже на следующей неделе может рассмотреть Программу действий правительства.