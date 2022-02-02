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Кабмин одобрил проект соглашения о свободной торговле с Турцией

Новина українською →
Украина, Среда 02 февраля 2022 13:45
Кабмин одобрил проект соглашения о свободной торговле с Турцией Фото: первый вице-премьер-министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил проект соглашения о свободной торговле с правительством Турецкой Республики. Документ принят с доработкой в Секретариате Кабмина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 2 февраля, которое транслировалось в Youtube.

"Заключение Соглашения будет способствовать активизации торговли между Украиной и Турецкой Республикой, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий, обмену опытом, созданию благоприятных условий для обеспечения улучшения доступа товаров и услуг на рынки Украины и Турецкой Республики",- говорится в пояснительной записке к проекту.

Напомним, Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле в четверг, 3 января. Это произойдет во время визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

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