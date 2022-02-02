Кабмин одобрил проект соглашения о свободной торговле с Турцией
Кабинет министров одобрил проект соглашения о свободной торговле с правительством Турецкой Республики. Документ принят с доработкой в Секретариате Кабмина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 2 февраля, которое транслировалось в Youtube.
"Заключение Соглашения будет способствовать активизации торговли между Украиной и Турецкой Республикой, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий, обмену опытом, созданию благоприятных условий для обеспечения улучшения доступа товаров и услуг на рынки Украины и Турецкой Республики",- говорится в пояснительной записке к проекту.
Напомним, Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле в четверг, 3 января. Это произойдет во время визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.