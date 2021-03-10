Кабмин одобрил привлечение кредита на закупку у Франции 20 патрульных катеров

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, подписание всех необходимых документов, в том числе кредитных договоров, позволит осуществить выборку в 2021 году на сумму 849,2 млн гривен, что будет отражено как финансирование государственного бюджета и соответствующие расходы по бюджетной программе Госпогранслужбы.

В пресс-службе Министерства финансов Украины отметили, что официальная поддержка включает: банковский займ, гарантированный Французским экспортным агентством Bpifrance Assurance Export на максимальную сумму 76 млн евро и прямую ссуду Казначейства Франции на максимальную сумму 40 млн евро.

Срок погашения кредитов не превышает 10 лет (с учетом срока выборки кредита). Процентная ставка казначейской ссуды - CIRR (0,38% годовых на дату заключения контракта). Процентная ставка банковского займа - EURIBOR (6 месяцев) + маржа до 1,4% годовых.