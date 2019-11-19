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Украина и Франция подписали соглашение о поставке 20 катеров

Новости » Политика     19.11.2019 - 14:56
Украина и Франция подписали соглашение о поставке 20 катеров
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Каждый четвертый корабль будет изготовлен в Украине

Министр внутренних дел Арсен Аваков подписал с французским правительством совместный проект, согласно которому Государственная пограничная служба Украины получит 20 современных патрульных катеров. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что соглашение было подписано во вторник, 19 ноября, во время правоохранительной выставки Milipol 2019 в Париже. По словам Авакова, каждый четвертый корабль будет изготовлен в Украине.

"Таким образом мы защитим акватории наших морей и за счет локализации производства в Украине, ориентировочно, это будет один из николаевских заводов, мы сможем возродить производство катеров с алюминиевым корпусом. Надеемся, что после этой сделки мы на постоянной основе будем производить катера на николаевском заводе ", - подчеркнул Arsen Avakov.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что после подписания соглашение должно ратификацировать Верховная рада. Согласно сделке, в течении трех лет корабельный состав ГПС пополнится 20 новыми 32-х метровыми патрульными кораблями компании ОСЕА.

Также сообщалось, что до конца 2019 года Военно-морские силы Украины (МВД) получат 3 новых корабля от отечественного производителя.

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