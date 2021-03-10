Кабмін схвалив залучення кредиту на закупівлю у Франції 20 патрульних катерів

Кабінет міністрів схвалив здійснення державних зовнішніх запозичень відповідно до Рамкового договору між урядами України Франції щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України. Кошти підуть на закупівлю патрульних катерів компанії ОСЕА.

Розпорядження ухвалене на засіданні уряду 10 березня, яке транслювалося на каналі в Youtube .

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, підписання всіх необхідних документів, у тому числі кредитних договорів, дасть змогу здійснити вибірку у 2021 році на суму 849,2 млн гривень, що буде відображено як фінансування державного бюджету та відповідні видатки за бюджетною програмою Держприкордонслужби.

У прес-службі Міністерства фінансів України зазначили, що офіційна підтримка включає: банківську позику, гарантовану Французьким експортним агентством Bpifrance Assurance Export на максимальну суму 76 млн євро та пряму позику Казначейства Франції на максимальну суму 40 млн євро.

Строк погашення кредитів не перевищує 10 років (з урахуванням строку вибірки кредиту). Процентна ставка казначейської позики - CIRR (0,38% річних на дату підписання контракту). Процентна ставка банківської позики - EURIBOR (6 місяців) + маржа до 1,4% річних.