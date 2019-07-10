Кабмін врегулював надання статусу УБС воїнам УПА

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Рішення прийняте у ході засідання уряду

Кабінет міністрів затвердив порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які визнані борцями за незалежність України у XX столітті, зокрема воїнам УПА. Відповідне рішення було прийняте у ході засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, відповідно до порядку статус УБД надається особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України в 20 столітті в складі Української повстанської армії, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), озброєних підрозділів Організації українських націоналістів і відповідно до закону "Про правовий статус і пам'яті борців за незалежність України в XX столітті" визнаним борцями за незалежність України в 20 столітті.

Порядок передбачає, що рішення про надання відповідним особам статусу УБД приймає комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утворена Міністерством оборони.

Також документ визначає перелік необхідних матеріалів для отримання такого статусу.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав законопроект №8519 про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України в ХХ столітті, яким передбачається надання статусу УБД воїнам УПА.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку грудня минулого року Верховна рада надала воїнам УПА статус учасників бойових дій. Закон після кількох невдалих спроб підтримали 236 нардепів.