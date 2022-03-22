Кабмин одобрил порядок определения ущерба от российского вторжения

Кабинет министров одобрил Порядок определения ущерба, нанесенного Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Оценка ущерба будет проводиться по 15 направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 20 марта 2022 г. № 326.

Определение ущерба и убытков будет проводиться отдельно по следующим направлениям:

1) людские потери и связанные с ними социальные расходы - направление, которое включает все человеческие потери (смерть или увечья гражданских лиц), возникшие в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а также расходы, связанные с назначением различных видов государственной социальной помощи и предоставлением социальных услуг.

2) экономические потери, связанные с людскими потерями, - направление, которое включает косвенные экономические потери, связанные с уменьшением численности населения и соответствующего уменьшения экономических показателей страны.

3) военные потери - направление, включающее человеческие и материальные военные потери и расходы, связанные с боевыми действиями.

4) потери, связанные с обеспечением публичной безопасности и порядка, борьбы с преступностью, обеспечением безопасности дорожного движения, - направление, включающее человеческие и материальные потери и расходы правоохранительных органов, связанные с обеспечением публичной безопасности и порядка, борьбы с преступностью, обеспечением безопасности дорожного движения.

5) утраты жилого фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства - направление, которое включает потери жилого фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства, объекты незавершенного строительства жилой недвижимости, дачных и садовых домов, фактические расходы, осуществленные для их восстановления.

6) потери земельного фонда - направление, включающее потери земельного фонда, а также связанную с ними упущенную выгоду.

7) потери лесного фонда - направление, включающее потери лесонасаждений и связанные с ними расходы.

8) потери недр - направление, включающее потери недр, причиненные самовольным их пользованием, а также экологический вред, нанесенный окружающей природной среде во время самовольного пользования недрами.

9) потери акватории - направление, которое включает утраченную часть территориальных вод Украины в акватории Черного и внутренних вод Украины в акватории Азовского морей.

10) убытки, причиненные природно-заповедному фонду, - направление, которое включает ущерб, нанесенный территориям и объектам природно-заповедного фонда, и связанные с ними расходы.

11) потери инфраструктуры транспорта, телекоммуникационной сети и связи - направление, которое включает разрушены или повреждены автомобильные, железнодорожные пути, транспортные развязки, телекоммуникационные сети и другие объекты транспортной инфраструктуры.

12) потери энергетической инфраструктуры - направление, включающее разрушенные газо-, нефтепроводы, линии электропередачи, другие объекты энергетической инфраструктуры.

13) потери культурного наследия - направление, включающее потери объектов культурного наследия.

14) экономические потери предприятий - направление включает потери предприятий всех форм собственности вследствие уничтожения и повреждения их имущества, а также упущенную выгоду от невозможности или препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности.

15) потери учреждений и организаций - направление, включающее потери учреждений и организаций всех форм собственности вследствие уничтожения и повреждения их имущества.