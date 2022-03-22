Уряд схвалив порядок визначення шкоди та збитків від російського вторгнення
Кабінет міністрів схвалив Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Оцінка шкоди буде здійснюватися за 15 напрямками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 20 березня 2022 р. № 326.
Визначення шкоди та збитків здійснюється окремо за такими напрямами:
1) людські втрати та пов’язані з ними соціальні витрати - напрям, що включає всі людські втрати (смерть або каліцтво цивільних осіб), що виникли в результаті збройної агресії Російської Федерації, а також витрати, пов’язані з призначенням різних видів державної соціальної допомоги та наданням соціальних послуг.
2) економічні втрати, пов’язані з людськими втратами, - напрям, що включає непрямі економічні втрати, пов’язані із зменшенням чисельності населення та відповідного зменшення економічних показників країни.
3) військові втрати - напрям, що включає людські та матеріальні військові втрати і витрати, пов’язані з бойовими діями.
4) втрати, пов’язані із забезпеченням публічної безпеки і порядку, боротьби із злочинністю, забезпеченням безпеки дорожнього руху, - напрям, що включає людські та матеріальні втрати і витрати правоохоронних органів, пов’язані із забезпеченням публічної безпеки і порядку, боротьби із злочинністю, забезпеченням безпеки дорожнього руху.
5) втрати житлового фонду і об’єктів житлово-комунального господарства - напрям, що включає втрати житлового фонду і об’єктів житлово-комунального господарства, об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості, дачних і садових будинків, фактичні витрати, здійснені для їх відновлення.
6) втрати земельного фонду - напрям, що включає втрати земельного фонду, а також пов’язану з ними упущену вигоду.
7) втрати лісового фонду - напрям, що включає втрати лісонасаджень та пов’язані із ними витрати.
8) втрати надр - напрям, що включає втрати надр, заподіяні самовільним їх користуванням, а також екологічну шкоду, завдану навколишньому природному середовищу під час самовільного користування надрами.
9) втрати акваторії - напрям, що включає втрачену частину територіальних вод України в акваторії Чорного та внутрішніх вод України в акваторії Азовського морів.
10) збитки, завдані природно-заповідному фонду, - напрям, що включає збитки, завдані територіям та об’єктам природно-заповідного фонду, та пов’язані із ними витрати.
11) втрати інфраструктури транспорту, телекомунікаційної мережі і зв’язку - напрям, що включає зруйновані або пошкоджені автомобільні, залізничні шляхи, транспортні розв’язки, телекомунікаційні мережі та інші об’єкти транспортної інфраструктури.
12) втрати енергетичної інфраструктури - напрям, що включає зруйновані газо-, нафтопроводи, лінії електропередачі, інші об’єкти енергетичної інфраструктури.
13) втрати культурної спадщини - напрям, що включає втрати об’єктів культурної спадщини.
14) економічні втрати підприємств - напрям включає втрати підприємств усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна, а також упущену вигоду від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності.
15) втрати установ та організацій - напрям, що включає втрати установ та організацій усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна.
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