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Кабмин одобрил получение кредита на 500 млн канадских долларов

Новина українською →
Украина, Воскресенье 10 апреля 2022 09:15
Кабмин одобрил получение кредита на 500 млн канадских долларов Фото: правительство одобрило кредит от Канады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил привлечение кредита от Канады на 500 млн канадских долларов (около 415 млн долларов США). Кредит предоставляется на десять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 09 апреля 2022 г. № 416.

Кредит предоставляется тремя траншами:

  • транш А - на сумму до 300 млн канадских долларов или эквивалента в долларах США;
  • транши В и С - на совокупную сумму, не превышающую остатка, который доступен после выборки транша А в канадских долларах или эквивалента в долларах США.

На сумму кредита начисляются проценты по годовой процентной ставке, равной Коммерческой ориентировочной процентной ставке (CIRR), действующей на дату выборки каждого транша и устанавливается в соответствии с соглашением Организации экономического сотрудничества и развития валюты для соответствующего транша и заимствований сроком погашения от 8,5 до 10 лет (включительно).

Окончательное погашение кредита осуществляется через 10 лет от даты выборки транша А.

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