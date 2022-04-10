Кабмин одобрил получение кредита на 500 млн канадских долларов

Кабинет министров одобрил привлечение кредита от Канады на 500 млн канадских долларов (около 415 млн долларов США). Кредит предоставляется на десять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 09 апреля 2022 г. № 416 .

Кредит предоставляется тремя траншами:

транш А - на сумму до 300 млн канадских долларов или эквивалента в долларах США;

транши В и С - на совокупную сумму, не превышающую остатка, который доступен после выборки транша А в канадских долларах или эквивалента в долларах США.

На сумму кредита начисляются проценты по годовой процентной ставке, равной Коммерческой ориентировочной процентной ставке (CIRR), действующей на дату выборки каждого транша и устанавливается в соответствии с соглашением Организации экономического сотрудничества и развития валюты для соответствующего транша и заимствований сроком погашения от 8,5 до 10 лет (включительно).

Окончательное погашение кредита осуществляется через 10 лет от даты выборки транша А.