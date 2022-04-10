ru ua
Нд, 10 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Уряд схвалив отримання кредиту на 500 млн канадських доларів

Новость на русском →
Україна, Неділя 10 квітня 2022 09:15
Уряд схвалив отримання кредиту на 500 млн канадських доларів Фото: уряд схвалив кредит від Канади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив залучення кредиту від Канади на 500 млн канадських доларів (близько 415 млн доларів США). Кредит надається на десять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 09 квітня 2022 р. № 416.

Кредит надається трьома траншами:

  • транш А - на суму до 300 млн канадських доларів або еквівалента в доларах США;
  • транші В і С - на сукупну суму, що не перевищує залишку, який доступний після вибірки траншу А в канадських доларах або еквівалента в доларах США.

На суму кредиту нараховуються проценти за річною процентною ставкою, що дорівнює Комерційній орієнтирній процентній ставці (CIRR), яка діє на дату вибірки кожного траншу та встановлюється згідно з угодою Організації економічного співробітництва та розвитку для валюти відповідного траншу та запозичень строком погашення від 8,5 до 10 років (включно).

Остаточне погашення кредиту здійснюється через 10 років від дати вибірки траншу А.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України
NEWS
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну