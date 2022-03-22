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Кабмин одобрил полную отмену таможенных платежей при условии принятия Радой закона

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Украина, Вторник 22 марта 2022 13:01
Кабмин одобрил полную отмену таможенных платежей при условии принятия Радой закона Фото: правительство одобрило решение об отмене таможенных платежей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил решение отмены таможенных платежей, в том числе НДС, акцизного налога, ввозной пошлины. Решение вступит в силу после принятия Радой соответствующего закона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 20 марта 2022 г. № 330.

Постановлением установлено, что на период военного положения, субъектам хозяйствования и гражданам предоставляется право выбирать один из двух способов их таможенного оформления и таможенного контроля:

  1. упрощенный способ предполагает, что таможенный контроль и таможенное оформление товаров, в частности транспортных средств, проводится без взимания таможенных платежей, в том числе НДС, акцизного налога, ввозной пошлины, путем представления декларантом таможенному органу предварительной таможенной декларации без проведения таможенного осмотра, без применения фитосанитарного контроля непосредственно в пунктах пропуска.
  2. стандартный способ, который предусматривает, что таможенный контроль и таможенное оформление товаров, проводится в полном объеме в соответствии с требованиями Таможенного кодекса Украины, а налогообложение ввозимых товаров, проводится на общих основаниях, установленных Налоговым кодексом.

Упрощенный способ не может применяться к спирту, алкогольным напиткам и табачным изделиям.

"Государственной таможенной службе, руководителям соответствующих таможенных органов, через которые товары, в частности транспортные средства, проходят таможенное оформление и таможенный контроль, который проводится упрощенным способом, обеспечить пропуск таких товаров, их таможенное оформление и таможенный контроль в случае наличия предварительной таможенной декларации в срок не более десяти минут", - говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу одновременно с законом, который предусматривает, в частности, проведение в условиях военного положения таможенного контроля и таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, без взимания таможенных платежей, в том числе налога на добавленную стоимость и акцизного налога", - говорится в постановлении.

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