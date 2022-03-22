Уряд схвалив повне скасування мит за умови ухвалення Радою відповідного закону

Кабінет міністрів схвалив рішення скасування митних платежів, у тому числі ПДВ, акцизного податку, ввізного мита. Рішення набере чинності після ухвалення Радою відповідного закону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 20 березня 2022 р. № 330 .

Постановою встановлено, що на період воєнного стану, суб’єктам господарювання та громадянам, надається право обирати один з двох способів їх митного оформлення та митного контролю:

спрощений спосіб, який передбачає, що митний контроль та митне оформлення товарів, зокрема транспортних засобів, здійснюється без справляння митних платежів, у тому числі ПДВ, акцизного податку, ввізного мита, шляхом подання декларантом митному органу попередньої митної декларації без проведення митного огляду, без застосування фітосанітарного контролю, безпосередньо у пунктах пропуску. стандартний спосіб, який передбачає, що митний контроль і митне оформлення товарів, здійснюються у повному обсязі відповідно до вимог Митного кодексу України, а оподаткування ввезених товарів, здійснюється на загальних підставах, встановлених Податковим кодексом.

Спрощений спосіб не може застосовуватися до спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

"Державній митній службі, керівникам відповідних митних органів, через які товари, зокрема транспортні засоби, проходять митне оформлення та митний контроль, який здійснюється у спрощений спосіб, забезпечити пропуск таких товарів, їх митне оформлення та митний контроль у разі наявності попередньої митної декларації у строк не більше десяти хвилин", - йдеться в постанові.

Постанова набирає чинності одночасно із законом, який передбачає, зокрема, здійснення в умовах воєнного стану митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, без справляння митних платежів, у тому числі податку на додану вартість та акцизного податку", - йдеться в постанові.